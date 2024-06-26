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Происшествия

В Дагестане задержали мужчину, который пошутил о перестрелке

По словам очевидцев, мужчина подъехал на черном джипе и сказал девушкам, что сейчас будет перестрелка, сообщает Baza.

Девушки ушли и тут же позвонили в полицию.

У шутника же своя версия произошедшего. По его словам он просто «в шуточном формате» сказал, что сейчас опасно выходить на улицу.

Выходя из машины, я прокомментировал, что сейчас опасное время выходить, всякое вот это происходит, типа, что сейчас тоже где-то что-то происходит. Получается, эти девушки не так поняли и не так донесли, — рассказал задержанный.

Реакция полиции на сообщение о стрельбе была незамедлительной. Тут же оцепили Университетскую площадь. Как только информация не подтвердилась, оцепление сняли.

По факту дела проводится проверка, пока неясно, какое наказание получит мужчина.

Ранее сообщалось, что в Дагестане: убили 15 полицейских, сожгли синагогу и храм, напали на ДПС.

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