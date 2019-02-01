В деле Арашуковых появился новый фигурант

В деле отца и сына Арашуковых появился седьмой фигурант, сообщает СКР. Им оказался исполнительный директор акционерного общества «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.

Кятова уже задержали и допросили. Следствие уже направило ходатайство об аресте исполнительного директора «Ессентукигоргаз» в суд, пишет РИА Новости.

1 февраля в Москве арестовали советника главы «Газпром межрегионгаза» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова. Он приходится отцом арестованному накануне сенатору Рауфу Арашукову.

СКР считает Арашукова-старшего главой преступного сообщества, которое действовало на Кавказе 17 лет. Его также подозревают в хищении природного газа на сумму более 31 млрд руб.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в тяжких преступлениях: участии в преступной группировке, убийстве двух человек в 2010 году и давлении на свидетелей. Его задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. По словам председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Следствие по делам Арашуковых ведется сразу в 11 городах России. И отец, и сын не признали свою вину. 31 января суд арестовал еще четверых фигурантов дела о хищении газа — руководителей региональных веток «Газпрома». В их числе двоюродный брат сенатора Рауля Арашукова, Руслан Арашуков. Он являлся гендиректором компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».