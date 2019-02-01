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2 февраля
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Происшествия

В деле Арашуковых появился новый фигурант

В деле отца и сына Арашуковых появился седьмой фигурант, сообщает СКР. Им оказался исполнительный директор акционерного общества «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.

Обвиняемые по делу Арашуковых.
Обвиняемые по делу Арашуковых.
Скриншот видео СКР на youtube.com

Кятова уже задержали и допросили. Следствие уже направило ходатайство об аресте исполнительного директора «Ессентукигоргаз» в суд, пишет РИА Новости.

1 февраля в Москве арестовали советника главы «Газпром межрегионгаза» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова. Он приходится отцом арестованному накануне сенатору Рауфу Арашукову.

СКР считает Арашукова-старшего главой преступного сообщества, которое действовало на Кавказе 17 лет. Его также подозревают в хищении природного газа на сумму более 31 млрд руб.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в тяжких преступлениях: участии в преступной группировке, убийстве двух человек в 2010 году и давлении на свидетелей. Его задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. По словам председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Следствие по делам Арашуковых ведется сразу в 11 городах России. И отец, и сын не признали свою вину. 31 января суд арестовал еще четверых фигурантов дела о хищении газа — руководителей региональных веток «Газпрома». В их числе двоюродный брат сенатора Рауля Арашукова, Руслан Арашуков. Он являлся гендиректором компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».

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