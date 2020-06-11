Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В деле Михаила Ефремова появился новый поворот. Подробности

В деле о расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый поворот.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД, пишет bfm.ru.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.

Что произошло

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой». На следующий день водитель отечественной машины Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Актера заключили под домашний арест и надели на него электронный браслет для отслеживания перемещений.

Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Реакция Кремля

В Кремле назвали произошедшее ДТП на Смоленской площади «вопиющим», без скидок на регалии актера.

Такая же негативная реакция Кремля была на резонансное дело двух российских футболистов Кокорина и Мамаева, которым пришлось отправиться в тюрьму.

Приговоры

Согласно данным базы судебной статистики федерального «Агентства правовой информации», в России большинство осужденных по ч.4 ст. 264 УК РФ, по которой привлекается Михаил Ефремов, получают реальные сроки лишения свободы.

В 2019 году за это преступление (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, если оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения) в стране были осуждены 848 человек.

Из них 720 отправились в колонии или колонии-поселения.

Один гражданин в 2019 году был оправдан, а еще 125 осужденных получили условные сроки.

К одному гражданину суд по уголовным делам применил штраф, к двум — такую меру как ограничение свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость