В деле о доведении до самоубийства миллиардера из Барнаула не нашли состава преступления

Уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено четыре месяца назад для проведения дополнительных экспертиз. Следствие не нашло состава преступления.

Тело 52-летнего совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» с огнестрельным ранением головы было обнаружено 6 мая в доме бизнесмена в подмосковном поселке Усово.

Миллиардер не оставил предсмертной записки.

Родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой, пишет bfm.ru.

Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

Дмитрий Босов родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.