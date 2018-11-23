В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и сочинская резиденция

Руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны, в том числе в Кремле, при реставрации президентской резиденции и др., пишет РБК. Об этом рассказал бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев. Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры.

Среди названных Мальцевым объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие.

Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев.

Ему предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014—2015 годах похитили 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».

Государственная тайна

Дело о хищениях на строительстве резиденции Путина приравняли к гостайне.

ФСО заказала компании «Атэкс» работы в «Ново-Огарево» за 5,7 млрд рублей. Компания должна была выполнить проектные работы и вести строительство гаража, гостиницы со спортзалом, ангар для техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт. Часть госконтрактов, которые получал «Атэкс», были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной.

Резиденция

Подмосковную резиденцию «Ново-Огарево» Владимир Путин непрерывно занимает с 2000 года — он не съезжал оттуда и в 2008-м, когда президентом РФ стал Дмитрий Медведев. Для Путина усадьбу XIX века перестроили. 5,7 млрд рублей было выделено на так называемый «объект 53» — Дом официальных приемов.