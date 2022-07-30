В домах барнаульцев раскачивались люстры от произошедшего землетрясения

Накануне в Алтайском крае случилось землетрясение, следует из данных « Монитора землетрясений ».

Магнитуда составила 3,4.

Согласно представленным данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км на северо-западе от Заринска. Расстояние от города составило 58 км.

В паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» утверждается, что землетрясение почувствовали даже барнаульцы. По словам двоих подписчиков сообщества, на девятом этаже у них раскачивалась люстра.

Ранее сообщалось, что чилийские рыбаки поймали гигантского сельдяного короля. Эта рыба считается предвестником землетрясений, хотя научно это не доказано.