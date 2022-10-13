13 октября
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Происшествия

В домах у жителей алтайского поселка уже почти неделю не было воды

Жители поселка Борового пять дней жили без воды в домах. На «Бийском телевидении» появился сюжет об этом

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

«На улице Нагорной в основном живут многодетные семьи и пенсионеры. До ближайшей колонки пешком не находишься — она в 10 километрах. Правда, в нескольких километрах есть родник — он выручает», — рассказала местная жительница.

Однако за воду сельчане продолжают платить. Причем тариф у них превышает городской в два раза.

В администрации Малоугреневского сельсовета не промолчали и объяснили, что в трубопроводе поселка возник засор. Чтобы его устранить, нужно продуть около километра сети.

В некоторых домах вода уже появилась, но для питься она не пригодна.

Таким образом, пять дней в селе люди жили без воды. По информации из сюжета, ресурс должен был появиться 12 октября. Так ли это — пока не известно.

Ранее рубцовчане пожаловались на желтую воду из крана.

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