В домах у жителей алтайского поселка уже почти неделю не было воды

Жители поселка Борового пять дней жили без воды в домах. На « Бийском телевидении » появился сюжет об этом

«На улице Нагорной в основном живут многодетные семьи и пенсионеры. До ближайшей колонки пешком не находишься — она в 10 километрах. Правда, в нескольких километрах есть родник — он выручает», — рассказала местная жительница.

Однако за воду сельчане продолжают платить. Причем тариф у них превышает городской в два раза.

В администрации Малоугреневского сельсовета не промолчали и объяснили, что в трубопроводе поселка возник засор. Чтобы его устранить, нужно продуть около километра сети.

В некоторых домах вода уже появилась, но для питься она не пригодна.

Таким образом, пять дней в селе люди жили без воды. По информации из сюжета, ресурс должен был появиться 12 октября. Так ли это — пока не известно.

Ранее рубцовчане пожаловались на желтую воду из крана.