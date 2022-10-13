В домах у жителей алтайского поселка уже почти неделю не было воды

«На улице Нагорной в основном живут многодетные семьи и пенсионеры. До ближайшей колонки пешком не находишься — она в 10 километрах. Правда, в нескольких километрах есть родник — он выручает», — рассказала местная жительница.
Однако за воду сельчане продолжают платить. Причем тариф у них превышает городской в два раза.
В администрации Малоугреневского сельсовета не промолчали и объяснили, что в трубопроводе поселка возник засор. Чтобы его устранить, нужно продуть около километра сети.
В некоторых домах вода уже появилась, но для питься она не пригодна.
Таким образом, пять дней в селе люди жили без воды. По информации из сюжета, ресурс должен был появиться 12 октября. Так ли это — пока не известно.