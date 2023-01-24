В ДТП Новосибирской маршрутки пострадали четыре человека

По предварительным данным, водитель маршрутки, в салоне которой находилось 10 человек, не справился с управлением и наехал на припаркованный у края дороги грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.
По информации ведомства, в ДТП пострадали четыре женщины 1962, 1975, 1993 и 1995 годов рождения. Их доставили в больницы с травмами различной тяжести.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее стало известно, что в центре Барнаула сгорел автомобиль.
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