24 января
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Происшествия

В ДТП Новосибирской маршрутки пострадали четыре человека

В результате наезда маршрутки на припаркованный грузовой автомобиль в Новосибирске пострадали четыре человека, сообщают в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

По предварительным данным, водитель маршрутки, в салоне которой находилось 10 человек, не справился с управлением и наехал на припаркованный у края дороги грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.

По информации ведомства, в ДТП пострадали четыре женщины 1962, 1975, 1993 и 1995 годов рождения. Их доставили в больницы с травмами различной тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула сгорел автомобиль.

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