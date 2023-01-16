ДТП с рейсовым автобусом из Барнаула случилось на новосибирской трассе

Авария произошла вечером 15 января в районе села Сосновка.
Как сообщают подписчики Barnaul 22, водитель Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.
«Всего в транспорте было 30 пассажиров. Пострадала 73-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в Искитимскую ЦГБ в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее в Кемеровской области на федеральной трассе в результате ДТП погибли пять человек.
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