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Происшествия

В ДТП с машиной полиции погибла мать с ребенком. В МВД заявили о невиновности, очевидцы говорят иначе

В Батайске в ДТП с машиной полиции погибла женщина, а ее ребенка, находившегося в детском кресле на заднем сидении, от удара буквально «вырвало» из машины, пишет «Батайское время».

ДТП в Батайске.
ДТП в Батайске.
battime.ru со ссылкой на соцсети.

Инцидент произошел 19 июля. Видеозапись с камер наблюдения на перекрестке появилась в соцсетях 21 июля — столкнулись машина кинологической службы МВД и ВАЗ-2107, в котором ехала семья.

В результате ДТП в больнице скончались 36-летняя женщина и ее 5-летний сын. Вот уже несколько дней жители города заочно спорят с МВД о том, на какой сигнал светофора двигались обе машины.

Есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что «семерка» ехала на зеленый сигнал, однако в местной ГИБДД заявили, что она двигалась на запрещающий красный.

Примечательно, что сам момент столкновения на запись не попал, однако уличные камеры зафиксировали то, что происходило непосредственно до аварии.

«Одна камера снимала, как „семерка“ едет по улице Ленинградской, вторая на другой стороне перекрестка — на нее попала полицейская машина. Видно, что перед „семеркой“ в попутном направлении едет другая машина, а значит по крайней мере перед ней горел зеленый — обе машины уверенно двигаются к перекрестку», — пишет издание.

С другой стороны камеры сняли, что поток перед полицейской машиной притормаживает — очевидно перед запрещающим сигналом. При этом полицейские едут в левом ряду — не сбавляя скорости.

Очевидцы ДТП также отметили, что полицейские двигались с «мигалками».

Вероятно, споры могла бы разрешить запись с видеорегистратора полицейской машины — наверняка устройство там установлено, однако такое видео отсутствует.

Ранее в Воронеже 24-летний сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулем собственного авто, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов.

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