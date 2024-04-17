В два раза больше осадков выпало за один день в Дубае, чем обычно за год. Видео

Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории.
В Дубае 16 апреля выпало более 140 мм осадков. При этом месячная норма осадков в апреле в городе составляет 3 мм, а годовая — 80,1 мм.
Дождевые тучи сформировались на границе Аравии и теплых вод Персидского залива, указывает "Фонтанка".
Цифра
Примерно 2,5 тыс. российских туристов застряли в ОАЭ из-за погоды.
Туристам предложено размещение и питание.
Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий.
Что произошло
Крупнейший город ОАЭ сильно пострадал от воды и ураганного ветра. Авиарейсы отменены, жителей просят оставаться дома.
Перекрыли некоторые трассы, отменили все футбольные матчи, затопило одну из станций метро и ТЦ "Дубай молл".
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