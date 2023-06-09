9 июня
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Происшествия

В Египте поймали акулу-убийцу, которая съела россиянина

Министерство окружающей среды Египта сообщило, что поймали акулу, напавшую 8 июня на россиянина в районе пляжа Хургады. Об этом сообщает ТАСС.

"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
www.factroom.ru

В ведомстве заявили, что акулу выловила специальная группа и передала для исследований. Ученые собираются выяснить, что стало причиной аномального поведения хищника.

Специалисты подозревают, что эта акула могла быть виновна в еще нескольких несчастных случаях.

Министерство заверило, что результаты экспертизы будут объявлены сразу же по ее завершении.

Напоминаем, что трагедия произошла 8 июня. В районе городского общественного пляжа Dream Beach акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Она моментально растерзала его.

Девушка погибшего. которая тоже находилась в воде, чудом выжила.

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