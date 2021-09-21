В Египте задержали родителей 11 и 12-летних новобрачных

Родителей детей 11 и 12 лет, которых решили поженить, задержали египетские власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Помолвку рассекретил хозяин ювелирного магазина.

Несовершеннолетних детей собирались поженить в деревне Умм-Хенан в 30 км от Каира. Хозяин ювелирного магазина выложил на Facebook купленные у него для невесты золотые украшения — шабку, которую жених обязан преподнести будущей супруге перед свадьбой.

Золото купили родители мальчика. Торжественное празднование прервала внезапно нагрянувшая полиция.

«Данный инцидент является нарушением статьи 80 Конституции Египта о защите детей и предусматривает вмешательство государства в случаях, когда дети подвергаются насилию, плохому или жестокому обращению», — сказала генеральный секретарь Национального совета по вопросам материнства и детства Сахар ас-Санбати.

Теперь родителям грозит судебное разбирательство.

Египетское законодательство предусматривает вступление в брак по достижении 18 лет. Ранее в деревнях и отдаленных районах страны практиковались свадьбы с 16 лет, иногда — с 14 и младше.

Ранее в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру.