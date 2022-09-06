6 сентября
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Происшествия

В элитном турецком магазине нагло и дерзко обокрали Машу Распутину

Российскую певицу нагло и дерзко ограбили в элитном турецком магазине, пишет prozvezd.info.

На базаре в Турции.
На базаре в Турции.
Altapress.ru

«Родом из Сибири» певица сейчас отдыхает в Турции. Она решила приобрести себе какие-нибудь красивые и современные наряды.

Знаменитость выбрала понравившиеся вещи и ушла в примерочную кабину.

А сумочку с документами, деньгами и банковскими картами оставила в зале на общем столе — и сумочка исчезла.

Певица обратилась к правоохранителям и уверена, что в элитном магазине такого беспредела не должно быть. А охрана должна четко следить за порядком.

Ранее известную российскую актрису обворовали в мадридском аэропорту.

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