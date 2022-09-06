В элитном турецком магазине нагло и дерзко обокрали Машу Распутину

«Родом из Сибири» певица сейчас отдыхает в Турции. Она решила приобрести себе какие-нибудь красивые и современные наряды.
Знаменитость выбрала понравившиеся вещи и ушла в примерочную кабину.
А сумочку с документами, деньгами и банковскими картами оставила в зале на общем столе — и сумочка исчезла.
Певица обратилась к правоохранителям и уверена, что в элитном магазине такого беспредела не должно быть. А охрана должна четко следить за порядком.
Ранее известную российскую актрису обворовали в мадридском аэропорту.