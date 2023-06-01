В Европе найден пятилетний ребенок, который пропал после разрушительного землетрясения в Турции

Как он оказался оказался за тысячи километров от своего дома — неизвестно, пишет Daily Star.
Полицейские пытались выяснить, почему мальчик гуляет по городу один. Ребенок говорил только на турецком языке, его доставили в отделение и накормили.
Позже нашли полицейского турецкого происхождения, он поговорил с ребенком и выяснил — он и его родители пострадали в результате февральского стихийного бедствия в Турции.
По словам ребенка, его родители все еще находятся в Турции. Как он попал в Нидерланды и с кем жил 3,5 месяца, ребенок объяснить не смог.
Идет расследование, сообщает pravmir.ru.
Ранее истощенного, но живого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после катастрофического землетрясения.
Из-под завалов мужчину достали 16 мая. Он очень сильно истощен — сплошные кости, обтянутые кожей.
Сейчас за ним ухаживают медики.
Что произошло
Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок. Вскоре катастрофический сейсмотолчок случился в Сирии.
Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.
В Сирии погибли 1414 человек.
Также самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.