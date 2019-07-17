В ГИБДД Алтайского края рассказали о жесткой аварии на проселочной дороге

17 июля в Благовещенском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате четыре человека пострадала, молодая девушка погибла на месте.

Как сообщает ГИБДД, происшествие произошло в 9.30 на 132 км автодороги «Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда» в районе села Яготино.

Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и не рассчитал маневр. В лобовом столкновении оказалась «Хонда ЦРВ», под управлением водителя 1947 года рождения.

Во время столкновения в автомобиле «Рено Логан» находился один водитель, который с телесными повреждениями был госпитализирован.

Водитель и два пассажира «Хонды» — женщина и подросток с повреждениями различной степени тяжести тоже оказались в больнице. Молодая девушка 19 лет, которая тоже находилась в этом автомобиле погибла на месте еще до приезда скорой помощи.