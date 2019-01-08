В ГИБДД рассказали подробности ночной смертельной аварии на «зебре»

По данным полиции, столкновение произошло 7 января в 23:10, на улице Северо-Западной, 74.
32-летний водитель пикапа Mitsubishi L200 сбил 40-летнего мужчину. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По данному факту назначена проверка.
В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на проезжей части, учитывать расстояние до транспортных средств и скорость их движения. «Убедитесь перед тем, как пересечь проезжую часть, что водитель видит и пропускает вас», — отметили в ведомстве.
Водителям рекомендуют быть наиболее внимательными при проезде остановок и при приближении к «зебрам», поскольку пешеходы могут появиться неожиданно.