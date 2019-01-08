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Происшествия
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В ГИБДД рассказали подробности ночной смертельной аварии на «зебре»

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова.

ДТП в ночь на 8 января.
ДТП в ночь на 8 января.
vk.com/incident22

По данным полиции, столкновение произошло 7 января в 23:10, на улице Северо-Западной, 74.

32-летний водитель пикапа Mitsubishi L200 сбил 40-летнего мужчину. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По данному факту назначена проверка.

В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на проезжей части, учитывать расстояние до транспортных средств и скорость их движения. «Убедитесь перед тем, как пересечь проезжую часть, что водитель видит и пропускает вас», — отметили в ведомстве.

Водителям рекомендуют быть наиболее внимательными при проезде остановок и при приближении к «зебрам», поскольку пешеходы могут появиться неожиданно.

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