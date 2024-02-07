В главных ролях: белорусский трамвай. В Барнауле произошло ДТП

"Инцидент Барнаул" сообщает, что трамвай столкнулся с легковушкой.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалась причина, почему белорусские трамваи не приживаются в Барнауле.
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Авария произошла на ул. Попова, недалеко от магазина "Газелист".
"Инцидент Барнаул" сообщает, что трамвай столкнулся с легковушкой.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалась причина, почему белорусские трамваи не приживаются в Барнауле.
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