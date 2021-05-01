В Горно-Алтайске ввели режим ЧС

Улалушка подтопила проезжую часть моста в районе ул. Совхозная, перекрыто движение, есть угроза разрушения моста, заявляют в региональном МЧС.
За час реки поднялись на метр.
По информации администрации города, большая вода подтопила 35 домовладений, два человека эвакуировались в пункт временного размещения, развернутый на базе лицея № 1 им. М.В.Карамаева.
Спасатели Алтайского края ранее предупреждали, что в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровня Чумыша в районе Ельцовки, Заринска и реки Чапша в районе Красногорского.