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Происшествия

В Горно-Алтайске ввели режим ЧС

Власти Горно-Алтайска ввели режим «Чрезвычайная ситуация», говорится в сообщении мэрии. Из-за обильных осадков резко повысился уровень воды в реках Майма и Улалушка.

Паводок в Республике Алтай.
Паводок в Республике Алтай.
04.mchs.gov.ru

Улалушка подтопила проезжую часть моста в районе ул. Совхозная, перекрыто движение, есть угроза разрушения моста, заявляют в региональном МЧС.

За час реки поднялись на метр.

По информации администрации города, большая вода подтопила 35 домовладений, два человека эвакуировались в пункт временного размещения, развернутый на базе лицея № 1 им. М.В.Карамаева.

Спасатели Алтайского края ранее предупреждали, что в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровня Чумыша в районе Ельцовки, Заринска и реки Чапша в районе Красногорского.

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