В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности эпичной аварии на парковке управления ГИБДД

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности массового ДТП на ул. 10-й Западной, 14/3. Водитель был пьян и сначала снес ограждение, сообщает паблик Barnaul 22.

Напомним, вечером 16 августа в краевой столице произошло массовое ДТП напротив здания управления ГИБДД по Алтайскому краю.

Стало известно, что 59-летний автолюбитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле Mazda MPV по ул. 10-я Западная в сторону ул. Э. Алексеевой.

Авария возле ГИБДД. Barnaul 22

Не справившись с управлением, он сначала наехал на ограждения, после чего вылетел на парковку, снес шесть припаркованных (без нарушения ПДД РФ) машин и врезался в ограждение. Пострадали BMW 3, Mitsubishi Lancer, Lada Kalina, Toyota Vista Ardeo, Honda Accord и ВАЗ 21122.

Водителя тут же задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сообщатся, что в ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).