Барнаулец устроил эпичную массовую аварию на парковке управления ГИБДД

Как рассказывают очевидцы, нетрезвый водитель за рулем автомобиля Mazda MPV не вписался в поворот и разбил сразу несколько припаркованных машин (не менее шести). При этом его иномарка практически не пострадала.
Все это произошло напротив управления ГИБДД, фотографии опубликовали в Barnaul 22.
«Удобно, сразу и оформят», — иронизируют барнаульцы в комментариях.
Напомним, 7 августа на проспекте Калинина в Барнауле в массовой аварии пострадали три человека. По словам очевидцев, виновник ДТП также был пьян.