16 августа
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Автоновости

Барнаулец устроил эпичную массовую аварию на парковке управления ГИБДД

Вечером 16 августа в Барнауле произошло массовое ДТП на улице 10-й Западной, напротив здания управления ГИБДД по Алтайскому краю. По словам очевидцев в Инцидент Барнаул, виновник аварии был пьян.

Авария возле ГИБДД.
Авария возле ГИБДД.
Barnaul 22

Как рассказывают очевидцы, нетрезвый водитель за рулем автомобиля Mazda MPV не вписался в поворот и разбил сразу несколько припаркованных машин (не менее шести). При этом его иномарка практически не пострадала.

Все это произошло напротив управления ГИБДД, фотографии опубликовали в Barnaul 22.

«Удобно, сразу и оформят», — иронизируют барнаульцы в комментариях.

Авария возле ГИБДД.
Авария возле ГИБДД.
Barnaul 22

Напомним, 7 августа на проспекте Калинина в Барнауле в массовой аварии пострадали три человека. По словам очевидцев, виновник ДТП также был пьян.

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