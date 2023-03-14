14 марта
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Происшествия

В Госдуме отреагировали на забастовки сотрудников Wildberries

Депутат Госдумы Наталия Полуянова заявила, что ситуация со штрафами для сотрудников Wildberries недопустима, сообщает «Lenta.ru».

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Наталия Полуянова сказала, что ситуация требует оперативного вмешательства всех заинтересованных структур.

Со своей стороны депутат обещает предпринять все усилия для разрешения сложившейся проблемы.

«Сегодня, в столь непростое экономическое время, развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом государственной политики», — добавила Полуянова.

Она также подчеркнула, что маркетплейсы занимают важную нишу в сфере экономического и социального развития страны.

Ранее мы рассказали о причинах забастовок сотрудников Wildberries.

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