В Госдуме отреагировали на забастовки сотрудников Wildberries

Наталия Полуянова сказала, что ситуация требует оперативного вмешательства всех заинтересованных структур.
Со своей стороны депутат обещает предпринять все усилия для разрешения сложившейся проблемы.
«Сегодня, в столь непростое экономическое время, развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом государственной политики», — добавила Полуянова.
Она также подчеркнула, что маркетплейсы занимают важную нишу в сфере экономического и социального развития страны.
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