В Греции потерпел крушение самолет

16 июля на востоке Греции упал военно-транспортный самолет Ан-12. Перед крушением пилот запросил аварийную посадку, но не долетел до аэропорта и упал посреди кукурузного поля.

Сообщается, что самолет развернулся на 180 градусов, долетев до границы полуострова Афон, затем начал терять высоту и упал недалеко от жилых домов, пишет РБК.

Некоторые СМИ утверждают, что в воздухе у самолета загорелся двигатель, затем раздался взрыв.

Грузовой борт летел из Сербии в Иорданию. Сейчас судно разыскивают.

По последней информации, на борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

Накануне в Барнауле десять самолетов приземлились в местном аэропорте из-за непогоды в Новосибирске.