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Происшествия

Второй за сутки самолет разбился в Якутии

В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолет. Об этом сообщили источники агентства «Интерфакс».

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Ан-30 разбился при заходе на посадку.

«По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта Оленек», — сказал источник.

На борту самолета были 7 человек и 6 тонн груза. 22 июня он выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск — Оленек.

Источник агентства ТАСС, в свою очередь, утверждает, что среди версий возможного крушения Ан-30 — ошибка пилотирования и техническая неполадка.

Накануне в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, его поиски сейчас так же ведутся, пишет bfm.ru.

Ранее авиационный комитет отчитался о росте числа авиакатастроф в России.

О самолете

По информации агентства ЯСИА, пропавшему самолету 44 года, первый полет он совершил в 1978 году.

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