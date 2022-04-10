Пассажирка перехватила управление самолетом у потерявшего сознание пилота и предотвратила авиакатастрофу

Чудесный случай спасения случился в небе во Франции. Во время полета пилот туристического самолета Dragonfly потерял сознание. Пассажирка не растерялась и взяла управление в свои руки.

Отмечается, что 35-летняя женщина не умеет управлять воздушной техникой, но ей удалось удержать самолет в воздухе и даже маневрировать.

«У опытного пилота 66 лет после тридцати минут полета произошел сердечный приступ в небе над департаментом Морбиан на северо-западе Франции, над коммуной Плуинек. Пассажирка сумела перехватить управление легким двухместным самолетом и в последний момент не дала ему упасть на дома», — пишет издание Ouest-France.

В итоге Dragonfly упал в болотистой местности. Пилот скончался. Женщина «практически не пострадала», ее вытащили спасатели.

В состоянии шока ее доставили в больницу города Лорьян, пишет «Интерфакс».