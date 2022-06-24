Самолет совершил жесткую посадку в Рязани. Есть погибшие

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью.
В ведомстве добавили — на месте крушения транспортника возникло сильное возгорание.
Всего на борту находилось 9 человек.
«Извлечены все находившиеся в самолете. Шесть человек пострадали, еще три погибли», — отметил источник издания.
При этом уточняется, что четверо из шести госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
По данным Telegram-канала Mash, Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлился на дозаправку. Telegram-канал SHOT сообщает, что самолет разбился в районе Михайловского шоссе почти сразу после вылета.