Самолет совершил жесткую посадку в Рязани. Есть погибшие

Три человека погибли в результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани. « Известия » сообщают, что шесть человек получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью.

В ведомстве добавили — на месте крушения транспортника возникло сильное возгорание.

Всего на борту находилось 9 человек.

«Извлечены все находившиеся в самолете. Шесть человек пострадали, еще три погибли», — отметил источник издания.

При этом уточняется, что четверо из шести госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Mash, Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлился на дозаправку. Telegram-канал SHOT сообщает, что самолет разбился в районе Михайловского шоссе почти сразу после вылета.