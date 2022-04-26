26 апреля
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Жизнь

Взрыв на Чернобыльской АЭС. Как произошла страшная авария и скольких людей погубила

26 апреля — 36-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Что известно об аварии, кто ее ликвидировал и как она навредила здоровью советских граждан — в нашем материале.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/
1
Роковая авария — первая на ЧАЭС?

Нет, аварий на ЧАЭС было несколько. Первая из них произошла в 1982 году. Тогда при пробном пуске 1-го энергоблока разрушился технологический канал реактора. Была деформирована графитовая кладка активной зоны.
Пострадавших при этом не было, но на ликвидацию последствий ушло примерно три месяца.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/
2
Что за авария произошла 26 апреля, и как о ней стало известно?

В ночь на 26 апреля 1986-го на четвертом энергоблоке проводили испытания турбогенератора. Предполагалось, что реактор остановят, а генераторные показатели — замерят.
Но безопасно заглушить реактор не получилось: в 01:23 (мск) прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Первым об аварии сообщило ТАСС.

На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происходящего.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/

Это ЧП — крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Полностью разрушилась активная зона реактора и частично обрушилось здание энергоблока. Также зафиксирован значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду (за полторы недели — около 14 эксабеккерелей, или 380 млн кюри).

3
А сколько длился пожар на ЧАЭС?

Интенсивный пожар на Чернобыльской АЭС длился 10 суток.

4
Сколько человек эвакуировали из Припяти?

Из-за ЧАЭС из Припяти эвакуировали примерно 50 тыс. человек.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/
5
Зона отчуждения: из ближних городов тоже выселили людей?

Да, из городов рядом с Припятью людей тоже выселили. В общей сложности — 250 тыс. человек к концу 1986 года.

6
Сколько человек погибли в чернобыльской аварии?

Точных цифр нет. По разным данным, на Чернобыльской АЭС погибли от нескольких тысяч до 100 тыс. человек.

7
Что такое «рыжий лес», и как он связан с ЧАЭС?

«Рыжим лесом» прозвали массивы деревьев, расположенный в двух километрах от ЧАЭС. А все потому, что деревья окрасились из-за высокой радиации.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/
8
Что стало со станцией?

После аварии работу станции остановили. Шахту реактора с горящим графитом засыпали смесью карбида бора, свинца и доломита. А после «активной стадии» ЧАЭС — латексом, каучуком и другими растворами.

9
Кто ликвидировал аварию на ЧАЭС?

В ликвидации аварии участвовали примерно 600 тыс. ликвидаторов со всего СССР.

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/
10
Медицинские последствия аварии будут долгими?

Да, медицинские последствия аварии на ЧАЭС сохранятся надолго. Об этом говорится в Национальном докладе РФ к 35-летию трагедии (за 2021 год).

Доклад подготовили специалисты госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций.

Покинутый радиоактивный город Припять, Украина.
Покинутый радиоактивный город Припять, Украина.
Adme.ru

Международное научное сообщество соглашается: за последние 20 лет не было убедительных доказательств, что появляются новые негативные последствия. Кроме рака щитовидной железы у детей.

11
Риск: может быть «второй Чернобыль»?

Да, «второй Чернобыль» может быть. Об этом ранее заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Муравьев.

По его словам, ситуация в энергетике Украины делает страну опасной для всего мира.

Чиновник подчеркнул, что атомная энергетика Украины — в удручающем состоянии. Все регламенты устарели, но отрасль продолжает работать в активном режиме.

Припять, Украина.
Припять, Украина.
anews.com

Он добавил: «Вы видите и слышите многих экспортеров, которые говорят, что Чернобыль может повториться».

12
Правда, что ядерные реакции возобновились на ЧАЭС?

Да. В прошлом году ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

Датчики, установленные на станции, показали: число нейтронов в одном из недоступных помещений увеличилось.

Это свидетельствует о реакциях ядерного делений в массе уранового топлива. Отметим, что он захоронен в глубине реакторного зала АЭС.

13
Кто взял ЧАЭС под контроль?

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ЧАЭС взяли под контроль «неизвестные вооруженные силы».

Чернобыль, Припять.
Чернобыль, Припять.
pixabay.com/

Позже СМИ страны, ссылаясь на Зеленского, заявили: все объекты атомной станции контролирует российская сторона.

Выяснилось, что территорию станции (в зоне отчуждения) отбили солдаты России у солдат украинской нацгвардии.

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