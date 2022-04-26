Взрыв на Чернобыльской АЭС. Как произошла страшная авария и скольких людей погубила

Нет, аварий на ЧАЭС было несколько. Первая из них произошла в 1982 году. Тогда при пробном пуске 1-го энергоблока разрушился технологический канал реактора. Была деформирована графитовая кладка активной зоны.
Пострадавших при этом не было, но на ликвидацию последствий ушло примерно три месяца.
В ночь на 26 апреля 1986-го на четвертом энергоблоке проводили испытания турбогенератора. Предполагалось, что реактор остановят, а генераторные показатели — замерят.
Но безопасно заглушить реактор не получилось: в 01:23 (мск) прогремел взрыв и вспыхнул пожар.
Первым об аварии сообщило ТАСС.
На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происходящего.
Это ЧП — крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Полностью разрушилась активная зона реактора и частично обрушилось здание энергоблока. Также зафиксирован значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду (за полторы недели — около 14 эксабеккерелей, или 380 млн кюри).
Интенсивный пожар на Чернобыльской АЭС длился 10 суток.
Из-за ЧАЭС из Припяти эвакуировали примерно 50 тыс. человек.
Да, из городов рядом с Припятью людей тоже выселили. В общей сложности — 250 тыс. человек к концу 1986 года.
Точных цифр нет. По разным данным, на Чернобыльской АЭС погибли от нескольких тысяч до 100 тыс. человек.
«Рыжим лесом» прозвали массивы деревьев, расположенный в двух километрах от ЧАЭС. А все потому, что деревья окрасились из-за высокой радиации.
После аварии работу станции остановили. Шахту реактора с горящим графитом засыпали смесью карбида бора, свинца и доломита. А после «активной стадии» ЧАЭС — латексом, каучуком и другими растворами.
В ликвидации аварии участвовали примерно 600 тыс. ликвидаторов со всего СССР.
Да, медицинские последствия аварии на ЧАЭС сохранятся надолго. Об этом говорится в Национальном докладе РФ к 35-летию трагедии (за 2021 год).
Доклад подготовили специалисты госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций.
Международное научное сообщество соглашается: за последние 20 лет не было убедительных доказательств, что появляются новые негативные последствия. Кроме рака щитовидной железы у детей.
Да, «второй Чернобыль» может быть. Об этом ранее заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Муравьев.
По его словам, ситуация в энергетике Украины делает страну опасной для всего мира.
Чиновник подчеркнул, что атомная энергетика Украины — в удручающем состоянии. Все регламенты устарели, но отрасль продолжает работать в активном режиме.
Он добавил: «Вы видите и слышите многих экспортеров, которые говорят, что Чернобыль может повториться».
Да. В прошлом году ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.
Датчики, установленные на станции, показали: число нейтронов в одном из недоступных помещений увеличилось.
Это свидетельствует о реакциях ядерного делений в массе уранового топлива. Отметим, что он захоронен в глубине реакторного зала АЭС.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ЧАЭС взяли под контроль «неизвестные вооруженные силы».
Позже СМИ страны, ссылаясь на Зеленского, заявили: все объекты атомной станции контролирует российская сторона.
Выяснилось, что территорию станции (в зоне отчуждения) отбили солдаты России у солдат украинской нацгвардии.