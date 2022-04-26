Взрыв на Чернобыльской АЭС. Как произошла страшная авария и скольких людей погубила

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Что за авария произошла 26 апреля , и как о ней стало известно?

В ночь на 26 апреля 1986-го на четвертом энергоблоке проводили испытания турбогенератора. Предполагалось, что реактор остановят, а генераторные показатели — замерят.

Но безопасно заглушить реактор не получилось: в 01:23 (мск) прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Первым об аварии сообщило ТАСС.

На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происходящего.

Чернобыль , Припять. pixabay.com/

Это ЧП — крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Полностью разрушилась активная зона реактора и частично обрушилось здание энергоблока. Также зафиксирован значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду (за полторы недели — около 14 эксабеккерелей, или 380 млн кюри).