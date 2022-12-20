20 декабря
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Происшествия

В Хабаровском крае арестовали перевозчика после трагического ДТП с вахтовиками

Арестовали предпринимателя, с которым был заключен договор о перевозке вахтовиков компании «Амур минералс». Его взяли под стражу, ссылается ТАСС на СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Автобус съехал в кювет.
Автобус съехал в кювет.
ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Предпринимателя задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Ранее писали, что автобус был предоставлен ИП «Решовский». Услуги по перевозке персонала на строительную площадку предприятия оказывали по договору подряда.

По версии следствия, перевозчик предоставлял услуги ненадлежащим образом. Водитель не проходил обязательный предрейсовый осмотр. Утверждается, что в документации есть признаки фальсификации.

Напомним, утром 16 декабря автобус съехал в кювет на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Он перевернулся. Восемь человек погибли, 22 пострадали.

Ранее сибиряка осудили за жесткую аварию, в которой погибла его жена.

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