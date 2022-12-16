16 декабря
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Происшествия

Сибиряка осудили за страшную аварию, в которой погибла его жена

Суд в Республике Алтай вынес приговор обвиняемому в гибели женщины в ДТП на Чуйском тракте около села Барлак, сообщают в региональной прокуратуре.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Напомним, авария произошла 16 сентября 2022 года. Установлено, что 25-летний житель Красноярского края за рулем Toyota Caldina потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Tucson. За рулем был житель Алтайского края.

В результате ДТП погибла жена сибиряка. Они поженились 15 июля и отправились на Алтай в медовый месяц.

Вину парень признал полностью. Его теща ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Но суд ходатайство отклонил и назначил обвиняемому год лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее КамАЗ и легковушка попали в жесткую аварию на трассе «Рубцовск-Барнаул».

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