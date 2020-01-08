В Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе

В Николаевске-на-Амуре мать оставила своего семимесячного ребенка на балконе в мороз. Сорокалетняя женщина уложила младенца спать, а вспомнила о нем только спустя пять часов. К тому моменту мальчик был мертв, пишет vesti.ru .

О происшествии стало известно 5 января. По предварительной версии, причиной смерти малыша стало переохлаждение: днем температура в городе не поднимается выше отметки в минус 10 °C, а в утренние часы достигает и минус 20 °C.

СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщает ТАСС.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее, также 5 января, в Новокузнецке во дворе многоэтажки рядом с мусорным баком обнаружили тело младенца.