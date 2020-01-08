В Сибири во дворе дома обнаружили тело младенца

В Новокузнецке во дворе многоэтажки рядом с мусорным баком обнаружили тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Сообщается, что труп обнаружили 5 января в 23:30 по местному времени. Тело новорожденной девочки без признаков насильственной смерти нашли во дворе многоквартирного дома по улице Тереза, рядом с мусорным баком.

Следком проводит доследственную проверку. Правоохранители опрашивают местных жителей и устанавливают женщин, которые недавно состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В декабре в Саратовской области во время игры на улице дети нашли тело новорожденной девочки, которое вмерзло в ледяное покрытие водоема. Следователи установили, что оно находилось в воде около месяца.