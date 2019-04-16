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Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Вечером 15 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар, сообщает 360tv.ru. Видео происшествия опубликовали в соцсетях.

Храмовая гора. Иерусалим
Храмовая гора. Иерусалим
СС0

Огонь вспыхнул на охранном пункте. Возгорание быстро нейтрализовали сотрудники пожарной охраны.

Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Она считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости местом для ислама. На территории Храмовой горы располагался Первый, а после и Второй Иерусалимский Храм. Сейчас там находятся мусульманские культовые сооружения.

Ранее РПЦ назвала пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который произошел 15 апреля, страшным знамением, смысл которого людям еще предстоит осознать в полной мере.

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