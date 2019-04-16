Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Огонь вспыхнул на охранном пункте. Возгорание быстро нейтрализовали сотрудники пожарной охраны.
Пожар в Иерасулиме на Храмовой горе в «комнате охранников» мечети Марвани. Собор Парижской Богоматери во Франции горит, на Храмовой горе пожарpic.twitter.com/BUmo7B9SdL— Кремлёвская5 (@KremlinLana5) 15 апреля 2019 г.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Она считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости местом для ислама. На территории Храмовой горы располагался Первый, а после и Второй Иерусалимский Храм. Сейчас там находятся мусульманские культовые сооружения.
Ранее РПЦ назвала пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который произошел 15 апреля, страшным знамением, смысл которого людям еще предстоит осознать в полной мере.