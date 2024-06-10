В Индонезии огромный питон съел женщину

Женщина собиралась сходить в лес, чтобы собрать трав для продажи на рынке. Однако планам женщины помешал шестиметровой питон, который полностью проглотил несчастную, сообщает «Коммерсантъ».

Фарида жила в небольшой провинции, из-за чего близкие и жители обеспокоились сразу после пропажи. Муж погибшей нашел ее вещи в лесу, а рядом с ними и опасного хищника с огромным брюхом.

Питона вскрыли и обнаружили в нем тело Фариды с укусами на ногах. Чешуйчатый убийца сначала покусал женщину, затем обвился вокруг ее шеи и задушил.

Известно, что погибшая является пятой жертвой сетчатого питона в Индонезии с 2017 года. Размер такого хищника может достигать до 7 метров в длину.

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