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Жизнь

Бесстрашный большой уж в центре города напугал барнаульцев. Видео

В Барнауле на ул. Пролетарская, 75 заметили большого ужа. Читатели altapress.ru прислали в редакцию фотографии и поделились впечатлениями от встречи.

Уж в центре Барнаула 10 июня 2024 года.
Уж в центре Барнаула 10 июня 2024 года.
altapress.ru

«Я вышла на дорогу, когда заметила на проезжей части змею. Испугалась. У ужика была приподнята голова. Сначала показалось, что он игрушечный. Сделала несколько фото и пошла дальше. Обернулась — а змея ползет», — рассказала читательница.

На улице в этот момент было довольно жарко. Видимо, уж выполз погреться. Вел он себя довольно смело, не боялся проезжающих мимо машин.

Это не первая змея, которую барнаульцы видят в оживленных местах. Недавно ужа заметили на парковке Нагорного парка. Он не подавал признаков жизни. Но, скорее всего, просто замер.

Как отличить гадюку от ужа

Неядовитых и ядовитых змея важно уметь различать. Так, у ужа есть общеизвестные желтые пятнышки на голове, их еще называют «уши». У гадюки таких пятен нет, а голова у нее треугольная. Также зрачки у гадюки щелевидные, как у котов, а у ужа — круглые.

Ну и гадюки в Барнауле не водятся. Только в домашних террариумах.

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