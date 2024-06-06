В Барнауле на Нагорном парке горожане заметили змею.

Отмечается, что змея не подавала признаков жизни.

Возможно, безобидная змейка просто выползла погреться на солнышко после сильного дождя.

Ранее сообщалось, что на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

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