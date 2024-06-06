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Жизнь

Змею без признаков жизни заметили в Барнауле

В Барнауле на Нагорном парке горожане заметили змею.

Змея.
Змея.
altapress.ru

Отмечается, что змея не подавала признаков жизни.

Возможно, безобидная змейка просто выползла погреться на солнышко после сильного дождя.

Ранее сообщалось, что на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

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