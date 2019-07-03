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Происшествия

В Иркутской области нашли пятерых людей, числившихся «без вести пропавшими»

В Иркутской области найдены живыми пятеро из 13 пропавших без вести во время наводнения.

Зона подтопления в Иркутской области.
Зона подтопления в Иркутской области.
vk.com/mchs__russia

Число погибших, по информации пресс-службы областного главка МЧС не изменилось и по-прежнему составляет 18 человек, из которых 17 человек утонули, один — скончался от переохлаждения. Все погибшие опознаны, пишет «Росбалт».

Медики, в том числе психологи, работают с найденными людьми.

Без вести пропавшими в настоящее время остаются семь жителей Тулунского района и один — Нижнеудинского.

Ранее исследователи назвали причины наводнения в Сибири — сильнейшего за последние 180 лет. Это атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

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