14 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В историю с гибелью школьницы рубцовского лицея вмешается прокуратура. Новые подробности

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия руководителя лицея «Эрудит» Рубцовска, ученицу которого ранее нашли мертвой. Стало известно, что педагог школы проверяла телефон девочки, а завуч отчитывала за съемку видео.

TikTok.
TikTok.
CC0

Казанцева полагает, что школа не вправе требовать удаления видео или запрещать съемку и распространение. Об этом она написала в Instagram.

«По результатам посещения лицея „Эрудит“ направила запрос прокурору Рубцовска о проведении проверки действий исполняющего обязанности директора», — сообщила омбудсмен.

Тем временем журналисты издания «Подъем» узнали от одноклассников умершей пятиклассницы подробности того дня. Школьники уверяют, что никакого видео она не выкладывала.

За ролик, где мальчик вытирает с брюк корректор, девочку сначала наедине, а потом при маме отчитала завуч, пишет источник.

Еще до завуча в телефон ребенка залезла классный руководитель. На самом видео не было видно ни девочки, ни лица мальчика.

«По TikTok ее не „спалили“, это видео нашли у нее в галерее. Наш классный руководитель проверила телефон — и все», — рассказывают одноклассники.

Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти 12-летней ученицы. Тело ребенка было найдено 8 апреля в квартире. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость