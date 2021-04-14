В историю с гибелью школьницы рубцовского лицея вмешается прокуратура. Новые подробности

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия руководителя лицея «Эрудит» Рубцовска, ученицу которого ранее нашли мертвой. Стало известно, что педагог школы проверяла телефон девочки, а завуч отчитывала за съемку видео.

Казанцева полагает, что школа не вправе требовать удаления видео или запрещать съемку и распространение. Об этом она написала в Instagram.

«По результатам посещения лицея „Эрудит“ направила запрос прокурору Рубцовска о проведении проверки действий исполняющего обязанности директора», — сообщила омбудсмен.

Тем временем журналисты издания «Подъем» узнали от одноклассников умершей пятиклассницы подробности того дня. Школьники уверяют, что никакого видео она не выкладывала.

За ролик, где мальчик вытирает с брюк корректор, девочку сначала наедине, а потом при маме отчитала завуч, пишет источник.

Еще до завуча в телефон ребенка залезла классный руководитель. На самом видео не было видно ни девочки, ни лица мальчика.

«По TikTok ее не „спалили“, это видео нашли у нее в галерее. Наш классный руководитель проверила телефон — и все», — рассказывают одноклассники.

Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти 12-летней ученицы. Тело ребенка было найдено 8 апреля в квартире. Признаков насильственной смерти не обнаружено.