В Камне мужчина избил собутыльника хозяина дома, которого даже не знал, как, впрочем, и тот его

Инцидент произошел в Камне-на-Оби ночью 5 июня.
«В ходе застолья в одном из частных домовладений между двумя ранее судимыми мужчинами, 1989 и 1974 годов рождения, произошел конфликт, в результате которого один из мужчин причинил второму телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
После того как 48-летний потерпевший потерял сознание, его 33-летний оппонент «продолжил застолье с хозяином дома, которого даже не знал, как, впрочем, и тот его».
Утром хулиган ушел, а владелец дома вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.
Теперь жителю Камня-на-Оби грозит до 8 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее другой пьяный житель Алтая заживо сжег поднадоевшего собутыльника.