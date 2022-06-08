8 июня
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Происшествия

В Камне мужчина избил собутыльника хозяина дома, которого даже не знал, как, впрочем, и тот его

В Алтайском крае задержали ранее судимого мужчину, избившего до потери сознания ранее судимого товарища, сообщает региональное МВД.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в Камне-на-Оби ночью 5 июня.

«В ходе застолья в одном из частных домовладений между двумя ранее судимыми мужчинами, 1989 и 1974 годов рождения, произошел конфликт, в результате которого один из мужчин причинил второму телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

После того как 48-летний потерпевший потерял сознание, его 33-летний оппонент «продолжил застолье с хозяином дома, которого даже не знал, как, впрочем, и тот его».

Утром хулиган ушел, а владелец дома вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.

Теперь жителю Камня-на-Оби грозит до 8 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее другой пьяный житель Алтая заживо сжег поднадоевшего собутыльника.

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