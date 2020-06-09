«В каморке, что за актовым залом». Полицейские вернули бийским музыкантам гитары и синтезатор

Как сообщили в ГУВД по региону, злоумышленник ночью через окно похитил синтезатор, микшерный пульт, гитару, микрофон, усилители, эквалайзеры и компрессор.
Личность «любителя музыки» полицейские быстро установили. Под утро был задержан 39-летний местный житель, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ («кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину»).
Музыканты продолжат радовать своим творчеством жителей района.