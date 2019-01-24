Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
118

В казахстанском аэропорту пытались сдать в багаж человека

В аэропорту Алма-Аты полицейские задержали пятерых хулиганов, которые попытались сдать в багаж своего товарища.

Самолет.
Самолет.
СС0.

Сотрудница авиапредприятия увидела человеческую руку, торчащую из сумки, и вызвала правоохранителей.

Во время регистрации на рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану один из молодых людей поставил на ленту сумку. Ее вес превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма. Пассажиру предложили разделить багаж или доплатить за перевес.

«После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Силовики задержали всех участников «розыгрыша»: молодого человека, который пытался вылезти из сумки, и его приятелей, снимавших процесс на видео. Но выложить его в сеть и собрать лайки им не удалось, пишет ura.ru.

Также с рейса сняли юношу, который направлялся в Астану. «Шутникам» грозит административный штраф до 50,5 тысячи тенге (около 8,8 тысячи рублей) или арест на срок до 20 суток.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость