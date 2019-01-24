В казахстанском аэропорту пытались сдать в багаж человека

Сотрудница авиапредприятия увидела человеческую руку, торчащую из сумки, и вызвала правоохранителей.
Во время регистрации на рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану один из молодых людей поставил на ленту сумку. Ее вес превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма. Пассажиру предложили разделить багаж или доплатить за перевес.
«После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Силовики задержали всех участников «розыгрыша»: молодого человека, который пытался вылезти из сумки, и его приятелей, снимавших процесс на видео. Но выложить его в сеть и собрать лайки им не удалось, пишет ura.ru.
Также с рейса сняли юношу, который направлялся в Астану. «Шутникам» грозит административный штраф до 50,5 тысячи тенге (около 8,8 тысячи рублей) или арест на срок до 20 суток.