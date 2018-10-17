Власти подтвердили, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство

Десять человек погибли, еще около 50 пострадали.
На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.
К техникуму направили более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.
СК возбудил уголовное дело.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, версия теракта рассматривается, пишет Life.