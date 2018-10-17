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Власти подтвердили, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщает РИА Новости.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Десять человек погибли, еще около 50 пострадали.

На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

К техникуму направили более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.

СК возбудил уголовное дело.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, версия теракта рассматривается, пишет Life.

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