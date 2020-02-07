В Китае умер врач, который первым сообщил о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который предупреждал о вспышке коронавируса несмотря на противодействие со стороны властей, скончался от вызванного вирусом заболевания, сообщает РИА «Новости» .

Ли Вэньлян, китайский врач, который выявил коронавирус и умер от него.

Вэньлян заразился пневмонией нового типа, когда помогал больным. 33-летний мужчина находился в критическом состоянии и, несмотря на все усилия медиков, скончался 7 февраля.

«Ушел от нас в 2:58 в пятницу (по местному времени)», — говорится в заявлении на странице Центральной больницы Уханя в соцсети.

Вэньлян сообщил в своем Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В последней публикации врач подтвердил заражение коронавирусом.

По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 31 472 человека, погибли — 638, выздоровели — 1551. Для сравнения, 4 февраля данные были такими — 20 677 человек инфицированы, 427 погибли и 697 выздоровели. При этом некоторые ученые уверены, что истинные масштабы эпидемии скрывают.

Китай. Вирус. unsplash.com

Ли Вэньлян работал офтальмологом. Он стал одним из восьми медиков, которые пытались предупредить о вспышке коронавируса.

Еще 30 декабря он написал коллегам в группах соцсети WeChat о том, что семь случаев SARS (атипичная пневмония) подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань».

Тогда Вэньлян еще не знал, что новый коронавирус относится к совсем другому штамму.

После обнародования этой информации в соцсетях всех восьмерых врачей вызвали в полицию, где вынесли предупреждение за «ложную информацию, нарушающую общественный порядок».