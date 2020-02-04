Ученые уверены, что истиные масштабы эпидемии коронавируса тщательно скрывают

Медики из Гонконгского университета подсчитали, что уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тыс. человек, хотя официально сообщалось лишь о двух тысячах заболевших по всему миру, пишет « BBC News Русская служба ».

Ученые утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее. Соответствующее исследование они опубликовали в медицинском журнале Lancet.

По данным экспертов, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает еще 2−3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждые 6,4 дня — фактически каждую неделю.

Официальные цифры ВОЗ скромнее. К 4 февраля подтверждено менее 18 тыс. случаев заболевания по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы в Китае. По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 20 677 человек, погибли — 427, выздоровели — 697.

Гонконгские ученые, проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января почти 1 тыс. носителей коронавируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города — в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чунцин.

«Эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая — с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1−2 недели», — отмечают авторы исследования, уточняя, что в указанных городах вирус должен распространяться с той же скоростью, что и в Ухане.

Китай. Вирус. unsplash.com

Стоит отметить, что схожие прогнозы делал и американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января. Косвенно предположения ученых подтверждает последняя статистика ВОЗ по приросту инфицированных. С каждым днем число выявленных заболевших растет: в субботу, 1 февраля, подтверждено 2128 новых случаев, в воскресенье — 2604, в понедельник — 2838.

Исследователи отмечают, что значительную разницу между официальными цифрами и расчетами можно объяснить несколькими факторами.

К примеру, у вируса длинный инкубационный период (до двух недель), когда зараженный человек еще не испытывает никаких симптомов, но он уже переносчик и может заражать других.

И даже если больной придет к врачу, необходимо подтвердить диагноз — это лабораторные исследования, на которые уйдут еще несколько дней.

Китай. Вирус. visualhunt.com

Таким образом, как предупреждают ученые, крупные китайские города могут попросту превратиться в новые очаги распространения вируса.

Однако, как они отмечают, в расчетах есть и плюс. Ведь если данные верны и число заболевших гораздо больше, то смертельная опасность 2019-nCoV довольно сильно преувеличена. Поскольку в таком случае реальная смертность значительно меньше 1% заболевших.