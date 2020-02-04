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4 февраля

Ученые уверены, что истиные масштабы эпидемии коронавируса тщательно скрывают

Медики из Гонконгского университета подсчитали, что уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тыс. человек, хотя официально сообщалось лишь о двух тысячах заболевших по всему миру, пишет «BBC News Русская служба».

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
visualhunt.com

Ученые утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее. Соответствующее исследование они опубликовали в медицинском журнале Lancet.

По данным экспертов, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает еще 2−3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждые 6,4 дня — фактически каждую неделю.

Официальные цифры ВОЗ скромнее. К 4 февраля подтверждено менее 18 тыс. случаев заболевания по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы в Китае. По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 20 677 человек, погибли — 427, выздоровели — 697.

Гонконгские ученые, проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января почти 1 тыс. носителей коронавируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города — в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чунцин.

«Эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая — с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1−2 недели», — отмечают авторы исследования, уточняя, что в указанных городах вирус должен распространяться с той же скоростью, что и в Ухане.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Стоит отметить, что схожие прогнозы делал и американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.

Косвенно предположения ученых подтверждает последняя статистика ВОЗ по приросту инфицированных. С каждым днем число выявленных заболевших растет: в субботу, 1 февраля, подтверждено 2128 новых случаев, в воскресенье — 2604, в понедельник — 2838.

Исследователи отмечают, что значительную разницу между официальными цифрами и расчетами можно объяснить несколькими факторами.

К примеру, у вируса длинный инкубационный период (до двух недель), когда зараженный человек еще не испытывает никаких симптомов, но он уже переносчик и может заражать других.

И даже если больной придет к врачу, необходимо подтвердить диагноз — это лабораторные исследования, на которые уйдут еще несколько дней.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
visualhunt.com

Таким образом, как предупреждают ученые, крупные китайские города могут попросту превратиться в новые очаги распространения вируса.

Однако, как они отмечают, в расчетах есть и плюс. Ведь если данные верны и число заболевших гораздо больше, то смертельная опасность 2019-nCoV довольно сильно преувеличена. Поскольку в таком случае реальная смертность значительно меньше 1% заболевших.

Для сравнения: во время эпидемии «атипичной пневмонии» (SARS) в 2003 году уровень смертности составлял около 9%, а коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), вспышка которого произошла в 2012 году, убивал каждого третьего больного.

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