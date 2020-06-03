В краевом Центре охраны материнства и детства еще один скандал. На этот раз взятка

В Алтайском краевом Центре охраны материнства и детства, который недавно попал в крупный скандал с реорганизацией отделения травматологии и ортопедии, случилась еще одна неприятность. На взятке попался завхоз этого лечебного учреждения, об этом сообщает Следком по Алтайскому краю.

Как следует из материалов следствия, бывший завхоз выступил посредником во взятке (54 тыс. рублей), которая передавалась его руководителю — начальнику хозяйственного отдела больницы.

Незаконное материальное вознаграждение являлось платой за выбор должностным лицом двух фирм, которые будут поставщиками технологического оборудования для краевого медцентра. Эпизоды были зафиксированы в мае прошлого года. Оперативно сработали сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю.

Как сообщает Следком, на предварительном следствии завхоз вину полностью признал и заключил досудебное соглашение, дело в отношении него рассмотрено в особом порядке.

Суд в итоге приговорил бывшего завхоза к 3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Не уйдет от ответственности и его непосредственный начальник. Уголовное дело в отношении начальника хозотдела по обвинению в получении взятки в настоящее время рассматривается в суде.