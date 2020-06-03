В краевом Центре охраны материнства и детства еще один скандал. На этот раз взятка

Как следует из материалов следствия, бывший завхоз выступил посредником во взятке (54 тыс. рублей), которая передавалась его руководителю — начальнику хозяйственного отдела больницы.
Незаконное материальное вознаграждение являлось платой за выбор должностным лицом двух фирм, которые будут поставщиками технологического оборудования для краевого медцентра. Эпизоды были зафиксированы в мае прошлого года. Оперативно сработали сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю.
Как сообщает Следком, на предварительном следствии завхоз вину полностью признал и заключил досудебное соглашение, дело в отношении него рассмотрено в особом порядке.
Суд в итоге приговорил бывшего завхоза к 3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Не уйдет от ответственности и его непосредственный начальник. Уголовное дело в отношении начальника хозотдела по обвинению в получении взятки в настоящее время рассматривается в суде.