Следком проведет проверку по факту заявления детских врачей-травматологов в Барнауле

Управлением СК по Алтайскому краю назначена процессуальная проверка информации в СМИ о сокращении врачей-травматологов в краевом Центре охраны материнства и детства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В информации СМИ сообщается, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Напомним, заведующий отделением, профессор, главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов распространил накануне видеообращение. Он рассказал, что ему, а также другим врачам, предложено в рамках реорганизации либо уволиться, либо перейти на работу санитаром, уборщиком, дворником.

Видео быстро распространилось в СМИ и дело обернулось скандалом, к которому причастен министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Именно он подписал приказ о реорганизации.

Вскоре главврач Центр охраны материнства и детства Константин Смирнов записал свой видеопост о том, что это всего лишь недоразумение и формальное соблюдение трудового законодательства. Он пообещал, что все врачи отделения травматологии и ортопедии сохранят свои рабочие места. В том числе и Арсен Осипов.

Однако скандал уже невозможно было замять, и им заинтересовались следственные органы.