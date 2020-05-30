Новый скандал в алтайской медицине: заслуженных детских врачей переводят в уборщики

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал инициатором очередного скандала в медицине. Заслуженным врачам из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства предложили с 1 июня либо уволиться, либо перейти на свободные вакансии уборщиков с окладом 13 949 рублей.

За что увольняют врачей

Именно такой приказ издал министр, о чем поведал в своем видеообращении на канале «Инцидент Барнаул» профессор, главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов.

Такие же уведомления от главного врача центра Константина Смирнова получили другие врачи-травматологи — Александр Шмат, Валерия Шумилина, Сергей Рубель.

Арсен Осипов сказал, что подписал это заявление и готов выйти с 1 июня на работу уборщиком территории центра. «Работа на свежем вохдухе полезна», — иронизирует он.

По его мнению, скандальная ситуация связана с тем, что сейчас по всей стране выделяется финансирование и идет строительство или переоборудование больниц под крупные ковидные госпитали. По некоторым данным, в Алтайском крае под такой госпиталь может быть переоборудован Федеральный центр ортопедии и эндопротезирования.

Арсен Осипов,

главный детский травматолог Алтайского края:

Власти Алтайского края, наши так называемые здравоохранители, не нашли ничего лучшего, чем разрушить две службы. Первая — это служба детской травматологии, вторая — служба детской ортопедии. Теперь мы не можем работать все вместе, потому что наш центр якобы не приспособлен для оказания экстренной помощи детям. Теперь мы не сможем лечить детей с травмами или с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата.

Есть много претензий к Попову

К выходцу из Красноярска министру здравоохранения Дмитрию Попову в последнее время возникает множество вопросов, которые остаются без ответа. Когда началась пандемия коронавируса, выяснилось, что алтайские больницы не обеспечены в полной мере необходимыми средствами защиты — масками.

Дмитрий Попов. Анна Зайкова , altapress.ru.

Во время майской пресс-конференции, на вопрос Altapress.ru «какая именно компания выиграла тендер на поставку масок и что она в итоге выполнила?» министр ничего вразумительного не ответил. Хотя ходят слухи, что все крупные тендеры на обеспечения больниц необходимым теперь выигрывают красноярские компании.

Затем возник скандал с организацией питания врачей краевого ковидного госпиталя (краевой клинической больницы скорой помощи), вынужденных самоизолироваться в закрытой на карантин краевой больнице. Они опубликовали видео с тем, какого качества продукты им поставляют.

Также они пожаловались на невыплату в полной объеме заработной платы, после чего в ситуацию пришлось вмешиваться представителям прокуратуры и следкома.

И вот теперь третий публичный скандал, который бросает тень не столько на самого министра, сколько на всю краевую власть и губернатора Виктора Томенко. Не исключено, что Дмитрий Попов прокомментирует возникшую ситуацию во время своей очередной пресс-конференции, назначеннной на 1 июня.