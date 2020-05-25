На «карте проблем» медиков появились первые жалобы из Алтайского края

Медработники из Барнаула и Бийска 22 мая опубликовали три жалобы на онлайн-карте, которую создал «Альянс врачей».

Все они поступили из краевой клинической больницы скорой помощи, в которой произошла вспышка COVID-19. Медики сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты.

«Отсутствуют СИЗ надлежащего качества, сотрудники ходят в марлевых масках. Спецзащиты в глаза не видели — разве что на сотрудниках Роспотребнадзора, которые периодически приходят», — говорится в сообщении.

Также медработники указали на то, что первая пациентка с COVID-19 поступила 4 мая, а первые тесты у персонала взяли только 20 мая.

Другая жалоба касается отсутствия надбавок за работу с коронавирусными пациентами.

Медики из Бийска (Городская больница № 4) также заявили, что им не выплачивают надбавки в полном объеме, а считают часы.

Каждая проблема имеет статус «не решена».

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

Вечером 24 мая в Telegram-канале «Б. АУЛ» сообщалось, что в этой же больнице врачи пожаловались на питание, но 25 мая канал «Ленина, 59» передал слова главного врача больницы Владислава Бомбизо о том, что проблемы с продуктами решились.

Они были связаны «с перепрофилированием больницы в ковидный госпиталь и переводом пациентов и медицинских работников из отделения в отделение». Также отмечалось, что медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а ситуация находится на контроле министра здравоохранения.

Как уже писал altapress.ru, с 22 мая «Горка» стала ковидным госпиталем после вспышки коронавируса. Прекращена госпитализация по экстренной и неотложной медицинской помощи.

Сейчас больница находится на карантине. Он будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания.

По официальным данным, в медучреждении COVID-19 заразились 38 медработников и 11 пациентов клиники.