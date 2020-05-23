В барнульской «горке» из-за вспышки COVID-19 медики и пациенты остались в больнице на карантин

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов накануне сообщил о том, что в связи с возникновением очага инфекции на базе краевой больницы скорой медицинской помощи принят ряд мер.

Так, принято решение о том, что медицинское учреждение с 22 мая становится ковидным госпиталем.

Соответственно, прекращена госпитализация по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, говорится в сообщении регионального оперштаба по коронавирусу.

Отделения «горки», как называют больницу барнаульцы, перепрофилированы.

В больнице на карантине

Сейчас больница находится на карантине. Он будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания.

Оставшуюся часть распределили по корпусам больницы в зависимости от результата тестирования — те, кто имеет отрицательный результат теста на COVID-19, сейчас находятся в первом корпусе. А те, кто имеет положительный результат — во втором.

Медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе.

«Мы приняли решение совместно с управлением Роспотребнадзора, думаем, что в течение 14 дней мы эту ситуацию должны завершить», — отметил глава минздрава Дмитрий Попов.

Отправлены на лечение

«В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и Барнаула качественную помощь», — цитирует оперштаб зампреда правительства региона Ирину Долгову.

Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители края будут направляться в кардиодиспансер, горбольницу № 11.

С 22 мая к этой работе присоединился Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Повтор вспышек

В случае преждевременного снятия ограничений такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи могут повторяться, предупредили в правительстве Алтайского края.

О мусульманском празднике

В эти выходные мусульмане будут отмечать праздник Ураза Байрам. Но — по предписанию Роспотребнадзора — на территории Алтайского края не будет проводиться никаких организованных мероприятий.

Выплаты

Министр здравоохранения Дмитрий Попов говорил, что правительство края вместе с Фондом социального страхования работает по определению круга заболевших медиков, чтобы начать страховые выплаты.

Если на рабочем месте медики заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей.

Следственный комитет в свою очередь обещал пристально следить за соблюдением прав работников здравоохранения.

На днях в органы обратились медики из Рубцовска, которым не полностью выплатили обещанные надбавки за работу в ковидном госпитале.

Статистика

На 22 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1185 человек, в их числе 144 ребенка — до 17 лет включительно. За сутки в печальную статистику добавилось 74 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Зафиксирован один случай смерти пациента.

21 мая оперштаб сообщил о вспышке коронавируса в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. По официальным данным, в медучреждении COVID-19 заразились 38 медработников и 11 пациентов клиники.

До вспышки в «горке» в краевом минздраве сообщили, что в регионе коронавирусной инфекцией нового типа заразились 72 медицинских работника.