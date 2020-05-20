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Жизнь

Алтайский следком пообещал пристально следить за соблюдением прав медиков

Следственные органы в Алтайском крае следят за соблюдением прав медиков, сообщили в ведомстве. Для этого ведется непрерывный мониторинг информационного пространства.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.

«Рискуя здоровьем, а порой и жизнью, медработники оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. И очень важно, чтобы права данной категории людей были в полной мере реализованы — это касается как обеспечения защитными средствами, так и выплаты положенного денежного содержания», — говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

Также следователи просят медицинское сообщество обращаться в органы по любым фактам нарушения прав.

Обращаться можно как по телефонам 8 (385 2) 29−80−01, 29−80−02, так и через интернет-приемную на сайте ведомства либо через приёмную социальной сети «Вконтакте».

Ранее Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов из-за выявления COVID-19 в учреждении.

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