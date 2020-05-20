Алтайский следком пообещал пристально следить за соблюдением прав медиков

«Рискуя здоровьем, а порой и жизнью, медработники оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. И очень важно, чтобы права данной категории людей были в полной мере реализованы — это касается как обеспечения защитными средствами, так и выплаты положенного денежного содержания», — говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.