Алтайский следком и прокуратура отреагировали на жалобы медиков ковидного госпиталя

Следователи проверят сообщения СМИ и соцсетей об обращениях медиков, в том числе, и о невыплате заработной платы.
«В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что медработники из Барнаула и Бийска 22 мая опубликовали три жалобы на онлайн-карте, которую создал «Альянс врачей». Медики пожаловались на финансовые проблемы, а также сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты.