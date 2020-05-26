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Жизнь

Алтайский следком и прокуратура отреагировали на жалобы медиков ковидного госпиталя

Правоохранительные органы начали проверку информации о проблемах медицинских работников краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, заявили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Следователи проверят сообщения СМИ и соцсетей об обращениях медиков, в том числе, и о невыплате заработной платы.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что медработники из Барнаула и Бийска 22 мая опубликовали три жалобы на онлайн-карте, которую создал «Альянс врачей». Медики пожаловались на финансовые проблемы, а также сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты.

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